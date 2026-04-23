Focus sul lavoro portato avanti da medici, psicologi e veterinari che in equipe costruiscono progetti di benessere per persone con particolari bisogni. Appuntamento nella sede operativa dell’Associazione La goccia
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Domani pomeriggio, venerdì 24 aprile alle ore 15, alla Fattoria didattica e sociale Junceum, sede operativa dell'Associazione "La Goccia" OdV in Vibo Valentia, si terrà un incontro sugli Iaa: Interventi assistiti con gli animali.
Si tratta di azioni che presuppongono - secondo le linee guida dell'Istituto superiore della sanità - una qualificata formazione degli operatori con il fine di costruire (in Fattoria) percorsi di cura e riabilitazione, grazie alla relazione uomo-animale.
In campo veterinari, medici specialisti, psicologi ma anche fisioterapisti, psicomotricisti, logopedisti ed amanti degli animali (asini, cavalli, cani, gatti e conigli) che in equipe (multidisciplinare) costruiscono - quando abilitati - percorsi di benessere finalizzati soprattutto a persone con particolari bisogni.
Interverranno: Francesco Massara, presidente dell'Ordine dei veterinari della Provincia di Vibo, Michele Napolitano, presidente azienda agricola Junceum- Fattoria didattica, Michele Panzera, presidente del Centro specializzato universitario per gli Iaa, Bruno Risoleo, neuropsichiatra infantile.