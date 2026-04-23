Domani pomeriggio, venerdì 24 aprile alle ore 15, alla Fattoria didattica e sociale Junceum, sede operativa dell'Associazione "La Goccia" OdV in Vibo Valentia, si terrà un incontro sugli Iaa: Interventi assistiti con gli animali.

Si tratta di azioni che presuppongono - secondo le linee guida dell'Istituto superiore della sanità - una qualificata formazione degli operatori con il fine di costruire (in Fattoria) percorsi di cura e riabilitazione, grazie alla relazione uomo-animale.

In campo veterinari, medici specialisti, psicologi ma anche fisioterapisti, psicomotricisti, logopedisti ed amanti degli animali (asini, cavalli, cani, gatti e conigli) che in equipe (multidisciplinare) costruiscono - quando abilitati - percorsi di benessere finalizzati soprattutto a persone con particolari bisogni.

Interverranno: Francesco Massara, presidente dell'Ordine dei veterinari della Provincia di Vibo, Michele Napolitano, presidente azienda agricola Junceum- Fattoria didattica, Michele Panzera, presidente del Centro specializzato universitario per gli Iaa, Bruno Risoleo, neuropsichiatra infantile.