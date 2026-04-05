Protagonisti di questa iniziativa sono stati i fratelli Domenico e Gianni Monardo che hanno voluto essere vicini agli ospiti della struttura sanitaria e alle loro famiglie

Un gesto semplice, ma carico di significato, capace di portare un sorriso e un momento di dolcezza a chi sta affrontando una fase delicata della propria vita. Anche quest'anno, l'azienda dolciaria Monardo di Soriano Calabro ha rinnovato il suo impegno nel sociale con la donazione di numerose uova di cioccolato ai pazienti dell'Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria.

Protagonisti di questa iniziativa sono stati i fratelli Domenico e Gianni Monardo che, con generosità e sensibilità, hanno voluto essere vicini agli ospiti della struttura sanitaria e alle loro famiglie. Un vero e proprio gemellaggio che si rinnova nel tempo, diventando simbolo di speranza e vicinanza concreta per chi si trova ad affrontare momenti difficili.

«La nostra azienda è da sempre attenta al sociale – afferma Mimmo Monardo –. Da buon cristiano, credo che il valore del dono stia proprio nel farlo senza aspettarsi nulla in cambio. C'è chi fa molto più di noi, impegnandosi ogni giorno per regalare un sorriso a bambini e adulti che vivono situazioni difficili. Un ringraziamento al dottor Nociti, che sostiene i suoi pazienti non solo con la professionalità medica, ma anche con parole di conforto e umanità».

Parole che sottolineano il valore solidale dell'iniziativa, dove il dono materiale si accompagna a una profonda attenzione verso la persona. A ribadire l'importanza di questi gesti è anche il dottor Enzo Nociti, presidente della Fondazione: «Un grazie sincero a tutti coloro che dimostrano attenzione verso chi sta affrontando momenti di fragilità. La nostra struttura rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio e il sostegno della ditta Monardo, attraverso gesti concreti come questo, è per noi prezioso. Un semplice uovo di Pasqua può portare un momento di dolcezza e far sentire la vicinanza di una comunità. Fare beneficenza fa bene a chi dona ea chi riceve».

Un'iniziativa che va oltre il semplice dono, trasformandosi in un messaggio di solidarietà e condivisione, capace di rafforzare il legame tra il territorio, le imprese e le realtà sanitarie. In occasione delle festività pasquali, il pensiero si fa ancora più significativo, portando con sé un augurio di serenità.