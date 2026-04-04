L’associazione ha voluto anche omaggiare lo staff medico dello Jazzolino: «Per noi è un piacere portare un sorriso dove c’è bisogno»

Stamani una delegazione di Amici di Denise associazione di volontariato di Cinisello Balsamo in provincia di Milano è stata nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per il progetto “Un sorriso per i bambini di Pediatria”, consegnando uova e peluche a tutti i bambini presenti in Reparto e un piccolo dono allo staff medico.

Il sodalizio è nato per onorare la memoria di Denise Quattrocchi, giovane di 21 anni di Cinisello, prematuramente scomparsa a causa di un tumore ai polmoni. L’associazione, formata da amici e familiari di Denise, si è costituita con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo e di diffondere i valori che lei rappresentava, operando in ambito socio-sportivo. «Per noi – scrivono i volontari - è sempre un piacere portare un sorriso dove c'è di bisogno, auguriamo ai ragazzi e alle loro famiglie di poter tornare a casa e trascorrere una serena Pasqua in famiglia».