Il Comune di Vibo Valentia e la Redel Srl hanno raggiunto un’intesa dopo la controversia sorta in seguito all’incidente verificatosi lo scorso anno in via Cordopatri, quando la rottura di una condotta idrica aveva causato gravi disagi alla circolazione e all’approvvigionamento dell’acqua in molti quartieri del centro storico, come anche alle varie criticità presenti nella città e legate agli interventi relativi ai lavori di passaggio cavi con rottura del manto stradale. I dettagli sono contenuti in una nota di palazzo Razza.

Concordato che le richieste di risarcimento seguiranno il loro iter ordinario – prosegue la nota - sul piano operativo è stato definito un accordo immediatamente esecutivo. Redel, infatti, riceverà dal Comune un elenco dettagliato di tutti i ripristini stradali ancora da completare e procederà con una celere verifica su ogni intervento affinché venga eseguito a regola d’arte, così da garantire la piena sicurezza e funzionalità delle vie interessate.

A titolo compensativo per l’episodio di via Cordopatri, la società ha inoltre assunto l’impegno di riasfaltare integralmente un percorso di 200 metri di lunghezza per 5 di larghezza, strada che sarà indicata dall’amministrazione comunale, con intervento completo di scarifica e posa del nuovo manto bituminoso.

L’assessore agli Affari generali, Marco Talarico, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Questo accordo rappresenta un passo importante per ristabilire condizioni di normalità e qualità sulle nostre strade. Abbiamo lavorato con determinazione per tutelare gli interessi della città e ottenere impegni concreti e verificabili. Ora ci aspettiamo che gli interventi vengano eseguiti con la massima cura e nei tempi più rapidi possibili, nell’interesse dei cittadini e della sicurezza urbana».