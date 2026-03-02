Nella giornata odierna sono giunti in Questura 3 nuovi vice ispettori e 20 nuovi agenti, tutti provenienti da altri Uffici e Reparti dislocati in diverse città della penisola.

I nuovi arrivati sono stati accolti dal questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, dal vicario del questore Fabio Catalano e dai funzionari. Nell’occasione, il questore ha illustrato loro le dinamiche interne della Questura nonché della realtà territoriale in cui andranno ad operare.

Il loro arrivo rientra in un piano generale di ricambio del personale che è stato trasferito, ma anche di potenziamento degli uffici investigativi.

Ai nuovi ispettori e agenti il questore Ruperti ha formulato i migliori auguri per il servizio che saranno chiamati a svolgere sul territorio provinciale, nell’interesse della collettività e a tutela della legalità.