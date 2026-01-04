Una delegazione del gruppo provinciale di +Europa, unitamente ad altre associazioni locali e a liberi cittadini, ha visitato oggi la casa circondariale di Vibo Valentia, nell’ambito della campagna nazionale lanciata dal partito guidato da Riccardo Magi per monitorare le condizioni delle strutture penitenziarie italiane. Alla visita ha preso parte anche Maria Angela Calzone, consigliera provinciale e tesoriera del gruppo vibonese del partito. «La visita – si legge in una nota stampa - si è svolta con la guida della direzione e del personale penitenziario, che la delegazione ringrazia per l’accoglienza e la disponibilità al confronto. Un’occasione utile per ascoltare e approfondire, con spirito costruttivo, le dinamiche interne all’istituto».

Carenza di personale nell’area sanitaria

+Europa sottolinea: «Un segnale positivo arriva dall’area dell’alta sicurezza, dove sono in corso interventi urgenti di ristrutturazione che hanno comportato lo sfollamento temporaneo della sezione». Un’azione che, «può contribuire a restituire condizioni dignitose e funzionali agli obiettivi del sistema penitenziario. Al centro della riflessione rimane la funzione rieducativa della pena, che deve poter contare su spazi, servizi e professionalità adeguate. In questo senso – si fa rilevare – desta forte preoccupazione la persistente carenza di personale nell’area sanitaria, che compromette l’effettiva tutela del diritto alla salute delle persone detenute».



Il sodalizio, al termine della visita, «ha assunto due impegni immediati: la consegna, entro l’Epifania, di giochi per i bambini da destinare all’area colloqui e di indumenti di base per un detenuto di nazionalità iraniana giunto recentemente nella struttura privo di effetti personali. Il partito – conclude il comunicato - conferma il proprio impegno per un sistema penitenziario che non rinunci alla sua missione costituzionale: garantire sicurezza, ma anche dignità, umanità e opportunità di reinserimento».