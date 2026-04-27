La manifestazione ha animato il centro storico con colori e performance artistiche. Molte piantine donate dai vivaisti e destinate a restare nelle vie principali: «Un successo che intendiamo rendere un appuntamento fisso della Primavera vibonese»

Si è chiusa con un bilancio positivo l’edizione 2026 di ViboFiorArt, la manifestazione che per qualche giorno ha trasformato il centro di Vibo Valentia in un «giardino a cielo aperto». A tracciare il consuntivo è l’assessore al Commercio Ketty De Luca, che rivolge un ringraziamento agli espositori e guarda già alla prossima edizione, con l’obiettivo di renderla «un appuntamento fisso della Primavera vibonese».

Il ringraziamento agli espositori

«In qualità di assessore al Commercio, sento il dovere e il profondo piacere di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli espositori che hanno reso possibile questo successo», afferma De Luca a conclusione della manifestazione.

Per alcuni giorni, vivaisti e pittori hanno animato il corso centrale con piante, fiori e opere d’arte. L’edizione 2026, sottolinea l’assessore, «si è caratterizzata anche dalla presenza della galleria d’arte organizzata dall’associazione "Il salottino", a cura del presidente Domenico Grillo, che ha reso ancora più colorata la passeggiata lungo il corso centrale della nostra città».

Natura, arte e centro cittadino

Nel bilancio dell’amministrazione comunale, ViboFiorArt viene raccontata come un momento capace di restituire vivacità al cuore urbano. «L’entusiasmo di tutti i partecipanti, vivaisti e pittori, ha donato per qualche giorno alla città quell’energia vitale che solo la natura e la cura del bello sanno trasmettere», aggiunge l’assessore.

Un passaggio che lega il risultato dell’iniziativa alla partecipazione degli espositori e alla presenza della galleria d’arte lungo il percorso centrale, con l’obiettivo di valorizzare il passeggio cittadino attraverso fiori, colori e opere.

Le piantine donate e lo sguardo alla prossima edizione

De Luca si sofferma anche sul gesto degli espositori floreali, che hanno lasciato in dono numerose piantine colorate destinate a restare nelle vie centrali anche dopo la conclusione di ViboFiorArt. «Un ringraziamento particolare va alla generosità dimostrata dagli espositori floreali che hanno omaggiato di numerose piantine colorate che continueranno a fiorire per le vie centrali della nostra città anche dopo la fine della manifestazione».

La prospettiva, adesso, è quella di dare continuità all’iniziativa. «Lavoreremo ancora con lo stesso entusiasmo affinché la prossima edizione diventi un appuntamento fisso della Primavera vibonese, capace di attrarre visitatori da tutta la provincia ed anche dall’intera regione», conclude l’assessore al Commercio.