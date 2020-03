Sportello telematico, l’esperienza (negativa) di un cittadino: «Certificato mai ricevuto»

Un utente del Comune di Vibo: «Avevo chiesto lo stato di famiglia, ma non c’era il modo di versare i diritti di segreteria. Alla fine sono andato in municipio di persona...»

Buonasera, in merito alle dichiarazioni dell’assessore Falduto ritengo sia doveroso evidenziare che non è tutto oro quello che luccica. Ho personalmente testato il servizio qualche mese addietro e il certificato, uno stato di famiglia, richiesto in piattaforma non mi è mai arrivato non certo per mancanza di volontà di un qualche addetto bensì perché non è possibile versare i diritti di segreteria che ammontano a pochi centesimi di euro.



Contattato da una dipendente del Comune, molto cortese, mi è stato comunicato che senza il pagamento dei diritti di segreteria non avrei potuto ricevere il certificato e, pertanto, dovevo trovare un modo per far avere al Comune il dovuto e inviare una busta affrancata che sarebbe stata utilizzata per l’invio del fatidico certificato. Morale della favola, mi sono recato al Comune dove ,una gentilissima dipendente cui ho raccontato l’accaduto, mi ha rilasciato in pochi secondi il certificato pagando la relativa “tassa”. Forse da quel momento, mi auguro, tutto è cambiato.