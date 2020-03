Vibo, basta code in Comune con lo sportello telematico – Video

L’assessore all’Innovazione tecnologica Michele Falduto: «Ogni pratica può essere inviata e compilata facilmente online, uno strumento che diventa fondamentale in questo periodo di emergenza»

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

I servizi comunali direttamente online, senza che il cittadino si rechi al Comune. È attivo lo “sportello telematico polifunzionale” tramite il quale l’amministrazione di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Maria Limardo, offre la possibilità di accedere alla diretta compilazione e contestuale invio, direttamente online, di tutte le pratiche che quotidianamente interessano i cittadini, così evitando inutili code.



Alla luce delle restrizioni per l’accesso al pubblico, una “rivoluzione” digitale anche nella città capoluogo, come spiega l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Michele Falduto, è di vitale importanza: «In questo momento particolare che stiamo vivendo – spiega Falduto – siamo ancora più lieti di ricordare e incentivare l’uso dei servizi tecnologici. Il nostro Comune, infatti, è dotato di un sistema che agevolerà i compiti di tutti i cittadini. Il servizio, attivato da qualche tempo, è pienamente accessibile e fruibile, è uno strumento innovativo, che ci pone all’avanguardia tra i Comuni calabresi».



Accedervi è semplicissimo, basta essere in possesso del cosiddetto Spid (identità digitale per l’accesso dei servizi online della pubblica amministrazione) per eseguire il login e, quindi, accedere a tutti i servizi nonché reperire informazioni sulle modalità di presentazione delle singole pratiche e su tutti i servizi erogati dal Comune di Vibo Valentia.



«La pratica online inviata, sarà protocollata direttamente dal Comune – sottolinea ancora Falduto, spiegandone il procedimento – a seguito dell’inoltro, ha pieno valore legale ed è equivalente a quella cartacea. Il servizio è totalmente gratuito per tutti coloro che vorranno usufruirne. Si fa presente, inoltre, che anche nel caso in cui non si fosse in possesso dello Spid si potrà comunque consultare lo sportello telematico per acquisire indicazioni utili al disbrigo delle pratiche nonché per scaricare la modulistica di cui si necessita, comodamente dalle proprie abitazioni. Siamo lieti di pubblicizzare questo servizio – conclude Falduto – lo ribadiamo, perché grazie al suo utilizzo vi sarà un chiaro risparmio di tempo sia per il cittadino che per l’Ente e si pone nel solco dell’efficienza dell’azione amministrativa».



Il Comune di Vibo Valentia, con questo utile servizio e con gli altri pubblicizzati nei mesi scorsi, si sta dotando di tutti quegli strumenti necessari per adeguarsi ai nuovi standard tecnologici delle pubbliche amministrazioni, in tal modo massimizzando i servizi per i cittadini e al contempo diminuendo i costi dell’Ente.