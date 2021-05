Covid, 337 positivi in Calabria. Nel Vibonese 31 casi e nessun morto

Sono 3750 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 400 in meno rispetto a ieri. Provincia di Cosenza ancora prima per contagi

Calano leggermente in contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione, sono 337 i nuovi positivi, con 3750 tamponi (circa 400 in meno rispetto a ieri) e 4 morti. Buone notizie, però, sul fronte dei guariti: sono 490 quelli rilevati oggi.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 167, Catanzaro 53, Crotone 37, Vibo Valentia 31, Reggio Calabria 49.

In particolare, n Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 719.974 soggetti per un totale di 776.182 tamponi eseguiti 776.182 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60.411 (+337 rispetto a ieri), quelle negative 659.563. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: