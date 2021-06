Paura al largo di Pizzo, giovane salvata dalla guardia costiera

Un malore di una donna che si trovava all’interno di un’unità da diporto proveniente da Cetraro e diretta a Vibo Marina, ha reso necessario l’intervento della capitaneria di Porto. Scattato l’allarme la motovedetta della guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione che si trovava al largo di Pizzo.

Alla giovane, colta da crisi respiratoria, il comandante Roberto Arone ha praticato un massaggio cardiaco di primo soccorso. Il natante ha poi attraccato al molo di Vibo Marina dove ad attendere la ragazza c’era l‘ambulanza del 118 che l’ha trasportata allo Jazzolino. La donna si trova attualmente ricoverata in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi.