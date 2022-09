Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Vibo: Luigi Spalluto è il nuovo comandante

Nella giornata di ieri 02 settembre 2022, alla presenza del direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, capitano di vascello Giuseppe Sciarrone, ha avuto luogo il passaggio di consegne del Compartimento marittimo e del porto di Vibo Marina. Il capitano di fregata Massimiliano Pignatale ha ceduto il comando al collega Luigi Spalluto. [Continua in basso]

La cerimonia al Porto di Vibo Marina

La cerimonia, svolta sulla banchina fiume del porto di Vibo, ha visto la partecipazione delle autorità civili militari e religiose della provincia, i sindaci dei comuni costieri, rappresentanti della Regione Calabria, rappresentanti territoriali dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nel congedarsi il comandante Pignatale ha sottolineato la stringente attività operata sul litorale del compartimento per liberarlo dai fenomeni di illegittimo e non sostenibile utilizzo della fascia costiera e del mare. Molteplici gli interventi a tutela dell’ambiente, svolti anche in sinergia con le altre forze di polizia e sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, al fine di accertare e reprimere condotte illecite perpetrate a danno dell’ambiente marino costiero, che hanno permesso di accertare fenomeni di inquinamento che probabilmente si protraevano da troppo tempo in spregio alla vigente normativa in materia di tutela ambientale. Il comandante Pignatale ha ringraziato il proprio personale per i risultati raggiunti in un territorio complesso, come quello calabrese.