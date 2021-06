«Ti spacco in due»: le minacce del boss di Zungri. L’intercettazione questa sera a Rinascita Scott

«Magnaccio, cornuto, porco, bastardo, vigliacco. Quando ti prendo a due pezzi ti faccio. Muori, ti spacco a due». È una ‘ndrangheta feroce quella fotografata nell’intercettazione del 18 gennaio 2017. A parlare è il presunto boss di Zungri Peppone Accorinti. Lui è tra i principali imputati di Rinascita Scott, il procedimento scaturito dall’inchiesta coordinata da Nicola Gratteri.

Ha due processi che pendono su di lui: quello ordinario, il maxi, pendente nell’aula bunker e quello che si celebra davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro. Gli viene contestato anche il brutale omicidio di Antonio Lo Giudice e di Roberto Soriano, quest’ultimo torturato allo sfinimento e poi macellato sotto la fresa di un trattore.

L’intercettazione agli atti di Rinascita Scott andrà in onda questa sera nel corso del format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile in onda su LaC Tv alle 21.30. In studio Sabrina Garofalo, sociologa e scrittrice, coautrice di Onore e dignitudine e prossima alla pubblicazione di Sulle tracce dell’anti-ndrangheta e Consolato Minniti, direttore de Il Reggino, cronista giudiziario e memoria storica dei maxiprocessi in corso nel distretto di Reggio Calabria. In collegamento Gaetano Pecoraro, Piergiorgio Morosini e Beatrice Borromeo.