Marijuana a Nicotera, scarcerato l’indagato arrestato dai carabinieri

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Francesco Capria e Giuseppe Spinelli, dopo la convalida dell’arresto dei carabinieri ha rigettato la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dalla Procura nei confronti di Giuseppe D’Angelo, 42 anni, di Nicotera.

All’indagato viene contestato di aver coltivato circa 2.150 piante di cannabis e di aver detenuto 40 grammi circa di marijuana rinvenuta nei pressi della sua abitazione all’interno di una busta.

Inoltre, sempre all’interno dell’ abitazione di D’Angelo, sono stati trovati una macchinetta per il sottovuoto ed i relativi sacchetti e due bilance di precisione, strumentazione che – secondo la ricostruzione accusatoria – sarebbe servita per confezionare lo stupefacente.

Gli avvocati Francesco Capria e Giuseppe Spinelli hanno quindi rilevato come negli atti d’indagine non vi fosse l’esame del narcotest che, ad avviso dei difensori, è accertamento indispensabile per qualificare la gravità indiziaria, ai fini dell’emissione della misura cautelare.

Sul punto, i difensori hanno richiamato un recente principio della Suprema Corte di Cassazione in base al quale “i dati di natura inferenziale, quali le generiche caratteristiche della sostanza osservate dai verbalizzanti, la suddivisione in dosi, la personalità del reo lumeggiata dai precedenti penali o altro, sono evenienze che possono essere ritenute sufficienti per ravvisare gli estremi del reato ai fini della convalida dell’arresto; ma detti elementi non consentono di comporre una quadro indiziario utile a fini cautelari.

Il gip, aderendo a tale principio di diritto, ha rigettato la richiesta di applicazione misura avanzata dalla Procura ed ha rimesso in libertà l’indagato Giuseppe D’Angelo.

