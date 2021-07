Monterosso, rubati tavoli e panchine in area ristoro

Una denuncia contro ignoti è stata presentata dal sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Lampasi, ai carabinieri della locale Stazione a seguito del furto di alcuni tavolini e delle panchine sistemate in un’area ristoro del territorio comunale. Non è la prima volta che vengono presi di mira beni pubblici. Nei giorni scorsi, infatti, sempre a Monterosso sono state rubate delle piantine messe a dimora dall’amministrazione comunale per abbellire il paese. Gli episodi sono stati condannati dall’intera comunità. Indagini sui due furti sono state aperte dai carabinieri nel tentativo di risalire agli autori.