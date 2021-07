Covid, in Calabria 33 contagi e un decesso. Il dato nel Vibonese

Sono due i casi di Covid emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Vibo Valentia. In Calabria 33 contagi, registrato anche un decesso a Cosenza e 20 guariti. I tamponi in un giorno sono stati 2.273. Nelle province la ripartizione è stata: Cosenza 6, Catanzaro 1, Crotone 10, Reggio Calabria 14, Vibo Valentia 2. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 969.346, le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.734 rispetto a ieri.

Catanzaro: casi attivi 33 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10240 (10096 guariti, 144 deceduti);

Cosenza: casi attivi 1545 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21835 (21274 guariti, 561 deceduti);

Crotone: casi attivi 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6581 (6480 guariti, 101 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 250 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23080 (22742 guariti, 338 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 17 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5565 (5473 guariti, 92 deceduti).