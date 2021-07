Oltre 25 gli incendi nel Vibonese nelle ultime ore, ingenti i danni

Le fiamme hanno distrutto alcuni boschi e macchia mediterranea. Vigili del fuoco impegnati in diversi comuni

Sono stati oltre 25 gli interventi per incendi di bosco e macchia mediterranea che hanno impegnato oggi, 30 luglio, gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia. Le richieste pervenute alla sala operativa del comando hanno interessato i comuni di Vibo Valentia, Parghelia, Sant’Onofrio, Spilinga, Maierato, Polia, Nicotera, Filadelfia e Monterosso. In quest’ultimo comune, dove sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, l’incendio ha interessato alcuni locali abbandonati adibiti negli anni passati a ristorante ed agriturismo. Da una prima stima sono andati bruciati complessivamente oltre 160 mila metri quadrati di macchia mediterranea e bosco.