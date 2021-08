Pizzo, volantino a Pineta Colamaio: “Riservato famiglia L. Mancuso”

«Una bravata o altro?». È la domanda posta in una nota che insieme a una foto sono state inviate al gruppo pubblico su Facebook “Pizzo c’è… ma anche il resto”, che ha provveduto a pubblicare il tutto sulla propria pagina social: scritto e singolare fotografia riguardano Pineta Colamaio, tradizionale luogo per trascorrere la giornata di Ferragosto. E qui arriva la sorpresa: a fare bella mostra di sé un singolare volantino attaccato a un albero con la scritta “Riservato famiglia L. Mancuso”. Non solo: l’aera interessata è stata anche ben circoscritta con del nastro segnaletico rosso e bianco. «Prenotazione in pineta a 5 stelle per il 15 agosto, con tanto di raccomandazione griffata? Le autorità competenti svolgano le verifiche del caso. Che si tratti di uno scherzo di pessimo gusto o di un abuso di illegalità – riporta il post pubblicato sulla pagina social del gruppo – Impossibile chiudere gli occhi, non vedere, sapere, leggere di ridicole per quanto eclatanti simili situazioni e far finta di nulla. Aggiungiamo che purtroppo si è anche consapevoli che oggi in quella pineta verranno attivati vari “barbecue” in ogni angolo in ogni angolo della pineta in barba a qualsiasi regola/senso civico».