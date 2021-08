Zambrone, imbrattata con scritte ingiuriose l’auto del sindaco L’Andolina

Persone non identificate hanno tracciato scritte ingiuriose sull’automobile del sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina, che, in merito, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Zungri. L’episodio, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, non sarebbe da collegare a questioni di natura privata. «Non mi preoccupa, ma è pur sempre un gesto fastidioso, di malevolenza ingiustificata, e per questo ho deciso di denunciare», spiega il primo cittadino.

«Confido nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura – aggiunge – che certamente faranno il possibile per risalire all’autore del reato. Un grande statista, Pietro Nenni ha insegnato, a chi si occupa di politica, una cosa molto importante: “Fai quello che devi, accada quel che può”. Farò fino in fondo ciò che devo, con lo spirito di sempre – conclude il sindaco di Zambrone – ispirato unicamente dalla legalità e dall’interesse pubblico».