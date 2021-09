La corsa in bici “Il mattone del mondo” fa tappa a Tropea

Il Mattone del Mondo, corsa in bicicletta attraverso l’Italia da Feltre a Canicattì fa tappa in Calabria. Ad organizzare e promuovere l’evento, a fine benefico, è la Comunità Villa San Francesco di Facen di Pedavena. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

La Comunità “Villa San Francesco” in Facen di Pedavena dal 1948 accoglie minori e giovani in serie difficoltà familiari e personali. Nel 1998 ha ideato e realizzato il Museo dei Sogni, della Memoria, della Coscienza e dei Presepi, visitato negli anni dai rappresentanti di molti Paesi, come Ungheria, Marocco, Guatemala, Cina, Panama, Filippine, Norvegia, Senegal, Nicaragua, Australia, Croazia, Etiopia, Stati Uniti d’America, Olanda, Uruguay, Palestina, Mali. In quel periodo è stato chiesto ai responsabili del bene comune di ogni Paese del mondo un pugno di terra come simbolo della vita dei cittadini e dei loro sogni. Dieci anni dopo le terre di 199 Paesi sono state mescolate assieme per dare vita al Mattone del Mondo. Nell’ottobre del 2018, in occasione del 70° anno di vita della Comunità di San Francesco, è stata avviata la restituzione di parte di queste terre con i 199 Mattoni del Mondo a tutti i Paese, destinatari quindi gli oltre 7 miliardi di persone.

Il Mattone del Mondo destinato all’Italia partito dal Museo dei Sogni a Feltre il 22 agosto 2021 arriverà il 13 settembre 2021 al km 10 della statale Canicattì-Agrigento, dove fu ucciso il giudice Rosario Livatino. Il Mattone sarà poi collocato sulla sua tomba, a Canicattì. Lo porteranno lungo tutta l’Italia ciclisti amatoriali, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e i comitati di Feltre e Belluno seguendo 19 tappe:

22 agosto: Feltre – Bassano del Grappa, 48 km

23 agosto: Bassano del Grappa – Mestre, 66 km

24 agosto: Mestre – Comacchio, 105 km

25 agosto: Comacchio – Cesena, 73 km

26 agosto: Cesena – Urbino, 82 km

27 agosto: Urbino – Assisi, 101 km

29 agosto: Assisi – Narni, 82 km

30 agosto: Narni – Roma, 92 km

3 settembre: Roma – Terracina, 100 km

4 settembre: Terracina – Castelvolturno, 86 km

5 settembre: Castelvolturno – Vico Equense, 97 km

6 settembre: Vico Equense – Agropoli, 89 km

7 settembre: Agropoli – Maratea, 99 km

8 settembre: Maratea – Paola, 86 km

9 settembre: Paola – Tropea, 114 km

10 settembre: Tropea – Villa San Giovanni, 91 km

11 settembre: Messina – Randazzo, 91km

12 settembre: Randazzo – Regalbuto, 53 km

13 settembre: Regalbuto – Canicattì, 86 km.

Il prossimo 9 settembre, dunque, alle ore 13.30, il Mattone del Mondo arriverà al Municipio di Tropea ove verrà accolto dalle Autorità locali che riceveranno il mattone in custodia del mondo per l’Italia.