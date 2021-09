Rinascita Scott, 49enne di Filandari lascia il carcere per motivi di salute

Il Tribunale del Riesame concede gli arresti domiciliari. Si trova sotto processo per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni

Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha concesso gli arresti domiciliari per motivi di salute a Domenico Cichello, 49 anni, di Filandari, imputato nel maxiprocesso Rinascita Scott. I giudici del Riesame hanno accolto un ricorso presentato dagli avvocati Daniela Garisto e Luca Cianferoni. Domenico Cichello è accusato del reato di associazione mafiosa. Per la Dda di Catanzaro farebbe parte del clan Accorinti di Zungri ed in particolare sarebbe vicino al boss Giuseppe Accorinti. Altro capo d’accusa è invece relativo all’intestazione fittizia di alcune società di cui una attiva nel settore della rivendita di automobili a Mesiano di Filandari.

