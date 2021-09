Pittelli intercettato: «David Rossi è stato ucciso». Il documento esclusivo nel format Rinascita Scott

L’imputato eccellente del maxiprocesso Rinascita Scott, Giancarlo Pittelli, intercettato, parla della morte del giovane responsabile della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, trovato cadavere il 6 marzo del 2013 nella strada dove si affacciava il suo uffucio. Un suicidio che non ha mai convinto e dietro il quale potrebbe celarsi un’altra verità. Peraltro c’è un dato interessante che lega Pittelli al Monte dei Paschi di Siena, ovvero che nel suo staff difensivo c’è anche Giuseppe Mussari, che è stato presidente del Monte dei Paschi di Siena tra il 2006 e il 2012 e dell’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, tra il 2010 e il 2013. L’intercettazione del penalista imputato nel processo in corso nell’aula bunker di Lamezia verrà trasmessa in esclusiva questa sera durante la nuova puntata del format Rinascita Scott condotta da Pietro Comito e Pino Aprile, in onda alle 21.30 su LaC Tv.

Ospiti il giornalista del Fatto quotidiano Antonio Massari, il direttore del Dispaccio nonché autore del libro Gotha, Claudio Cordova, l’avvocato Giuseppe Bagnato, la portavoce dell’Associazione Pietro Porcinai Mara Filippo Morrione. Nel corso della trasmissione sarà trasmessa la voce del superpentito della massomafia Cosimo Virgiglio, unitamente a diverse intercettazioni esclusive che legheranno il maxiprocesso in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme ad altre importanti vicende giudiziarie che hanno investito la Calabria ed eclatanti fatti di cronaca che hanno catalizzato l’attenzione dei media italiani.