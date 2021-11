In auto per le strade di Vibo ubriaco, fermato dalla polizia

Si era messo alla guida dell’auto incurante dei fumi dell’alcol e della precedente revoca della patente. Un pericolo per se stesso, per gli automobilisti di passaggio e per i pedoni. Una guida a dir poco imprudente che ha allarmato diversi residenti i quali non hanno esitato ad avvertire la polizia. Grazie ad una telefonata giunta alla sala operativa della Questura, i poliziotti si sono così messi alla ricerca dell’auto segnalata, intercettata e poi bloccata in piazza San Leoluca a Vibo Valentia. Alla guida si trovava un uomo di 46 anni del posto. Portato al Pronto soccorso del locale ospedale, l’automobilista è risultato con un tasso di alcool nel sangue pari a 1,50 g/l. Quanto è bastato per il deferimento alla Procura di Vibo Valentia per guida senza patente ed in stato di ebbrezza.