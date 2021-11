Inchiesta Mala Pigna, l’avvocato Pittelli lascia il carcere

Disposti i domiciliari. L’ex parlamentare di Forza Italia è coinvolto in un'inchiesta della Dda di Reggio Calabria che mira a far luce anche su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca Piromalli di Gioia Tauro

L’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli esce dal carcere e va ai domiciliari. È quanto ha deciso il Tribunale della libertà che, dopo un’udienza durata tre ore, ha accolto l’istanza presentata dai legali dell’ex parlamentare di Forza Italia – Guido Contestabile e Salvatore Staiano – coinvolto nell’inchiesta Mala pigna. Proprio in questi momenti i legali si stanno recando nel carcere di Reggio Calabria per condurre Pittelli nel luogo dove resterà agli arresti domiciliari.



«Questo è solo il primo passo per dimostrare l’estraneità dell’onorevole Pittelli alle accuse che gli vengono mosse», ha dichiarato l’avvocato Contestabile.

L’operazione del 18 ottobre scorso, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca Piromalli, portando all’emissione di 29 misure cautelari personali, diverse delle quali rivolte ad esponenti apicali della ‘ndrangheta, ed al sequestro di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna. Pittelli è già imputato nel maxiprocesso Rinascita-Scott della Dda di Catanzaro.