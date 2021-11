Rinascita Scott, Accorinti e il “balletto” con la revoca dei suoi avvocati: «Non voglio nessuno»

I giudici componenti del Collegio

In apertura di udienza la revoca dei suoi avvocati e la nomina di un difensore d’ufficio. A fine udienza la rinomina dei suoi avvocati di fiducia. Protagonista di tale “balletto”, Giuseppe Accorinti, boss di Zungri e fra i principali imputati del maxiprocesso Rinascita Scott. Dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, in apertura di udienza Giuseppe Accorinti – in collegamento con l’aula bunker dell’area industriale di Lamezia – ha chiesto la parola spiegando di non voler essere difeso da nessuno e revocando quindi i suoi difensori di fiducia, gli avvocati Francesco Sabatino e Daniela Garisto. Il Tribunale ha quindi sospeso l’udienza nominando poi per Giuseppe Accorinti un avvocato d’ufficio, individuato in Luigi La Scala. A fine udienza, però, nuovo “colpo di scena” di Giuseppe Accorinti che ha ripreso la parola rinominando i suoi due precedenti legali.

LEGGI ANCHE: Rinascita Scott: gli 007 del Ros al maxiprocesso e gli intrecci mafia-politica

Rinascita Scott: il cemento della mafia a Limbadi, Nicotera e per il Santuario di Paravati

‘Ndrangheta: torna in libertà il superboss Giuseppe Mancuso