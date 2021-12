Cacciatore ferito nel Vibonese da un proiettile durante una battuta al cinghiale

E’ stato trasferito all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro un cacciatore di 35 anni impegnato in una battuta al cinghiale nelle campagne di Dinami. Per cause ancora in corso di accertamento, il 35enne è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, un proiettile esploso da un fucile è rimbalzato contro un sasso ferendo il cacciatore al fianco destro. Immediati i soccorsi da parte degli altri cacciatori impegnati nella battuta al cinghiale che hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 e, quindi, dell’elisoccorso che ha poi provveduto a trasferire il ferito all’ospedale di Catanzaro.