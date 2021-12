Capannone di un consigliere di Maierato in fiamme, la vicinanza del gruppo Tre Spighe di Sant’Onofrio

«I consiglieri comunali delle Tre Spighe si fanno portavoce di un messaggio di solidarietà e di vicinanza che proviene dalla comunità sana di Sant’Onofrio nei confronti del consigliere comunale di Maierato Rocco Moschella che ha subito un grave atto intimidatorio». Così il gruppo consiliare “Tre Spighe” di Sant’Onofrio dopo l’incendio che ha distrutto la il capannone agricolo di Rocco Moschella a Maierato. Ancora, in ogni caso, non ci sono certezze sull’origine e la natura del rogo. «Siamo molto preoccupati di quanto è accaduto nel comune vicino e che, purtroppo, non è un caso isolato. Questi gesti colpiscono tutta la comunità di Maierato e diffondono un clima di paura che contagia anche i territori vicini: per questo vogliamo esprimere una forte vicinanza a Rocco Moschella e alla sua famiglia, dei quali riconosciamo alte qualità morali; allo stesso tempo esprimiamo solidarietà a tutta la comunità di Maierato partecipando ad ogni iniziativa che l’amministrazione di Maierato vorrà promuovere. Le Tre Spighe ritengono che le persone per bene siano molto più numerose e devono stare unite contro chi pretende di imporre con arroganza e prepotenza interessi specifici e personali a discapito del benessere collettivo».