Cadavere ritrovato nelle campagne di San Calogero, indagini in corso

Indagini a 360 gradi da parte dei carabinieri per fare luce sul ritrovamento di un’auto completamente carbonizzata con all’interno i resti di un cadavere nelle campagne di Calimera, frazione del comune di San Calogero. L’auto ed il cadavere sono stati ritrovati in un terreno vicino alla ferrovia.Non escluso che il cadavere possa appartenere a qualcuno residente nel Reggino, atteso che la zona è posta al confine con tale provincia. Dal Vibonese non si segnalano nelle ultime settimane persone scomparse. Nulla di più trapela dagli ambienti investigativi impegnati nelle indagini per dare un nome ed un volto al cadavere, capire a a chi appartiene l’auto e fare luce su quella che appare come un’esecuzione.



Da ricordare che dal 27 dicembre scorso non si hanno più notizie di Agostino Ascone, 36 anni, della frazione Amato di Taurianova. Nei giorni scorsi le sue ricerche si erano spostate nelle campagne di Rosarno e nei terreni vicini al fiume Mesima.