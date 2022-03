Omicidio Rosso nel Catanzarese: inflitti quattro ergastoli

di Luana Costa



Ergastolo. È questa la pena inflitta dalla Corte d’Assise di Catanzaro, presieduta da Alessandro Bravin, ad Evangelista Russo accusato di essere il mandante dell’omicidio di Francesco Rosso, giovane ucciso nell’aprile del 2015 a colpi di arma da fuoco all’interno della macelleria di famiglia a Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. Il Pm, Veronica Calcagno, nel corso della requisitoria aveva chiesto la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. [Continua in basso]

Pene pesantissime anche per coloro che avrebbero aiutato Evangelista Russo a compiere il disegno di morte. In particolare, Francesco Mauro, dipendente di Russo; Vincenzo Sculco, Antonio e Gregorio Procopio accusati di aver eseguito i sopralluoghi e i pedinamenti nei giorni precedenti l’assassinio avvenuto il 14 aprile del 2015. Secondo la ricostruzione della Procura, Evangelista Russo avrebbe procurato la pistola semiautomatica calibro 9 usata per uccidere Francesco Rosso, attinto al volto e al corpo da tre colpi dell’arma da fuoco. Esecutore materiale e già condannato con rito abbreviato a 17 anni di carcere Danilo Monti, reo confesso.



Francesco Mauro avrebbe consegnato la pistola a Danilo Monti eseguendo nei giorni precedenti una serie di sopralluoghi nei pressi dell’abitazione e della macelleria della famiglia Rosso a Sellia Marina fornendo le indicazioni sul luogo più idoneo dove portare a termine l’esecuzione. Per tutti il pubblico ministero aveva chiesto la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa mattina è giunto a conclusione il processo di primo grado a 7 anni di distanza dall’omicidio.

Evangelista Russo, 74 anni, Sellia Marina: ergastolo Francesco Mauro, 45 anni, Sellia Marina: ergastolo Gregorio Procopio, 60 anni, Botricello: ergastolo Antonio Procopio, 35 anni, Botricello: ergastolo Vincenzo Sculco, 34 anni, Andali: 24 anni

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Pietro Funaro, Gregorio Viscomi, Luigi Colacino, Salvatore Iannone, Rita Parentela, Massimo Scuteri. Le parti civili sono rappresentate nel processo da Nunzio Raimondi, Piero Mancuso, Manuela Costa, Claudia Macrì.