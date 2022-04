Sparatoria a Limbadi, operato il ferito che resta in prognosi riservata

Resta ricoverato in prognosi riservata il 45enne di nazionalità romena ferito da un colpo d’arma da fuoco all’addome a Limbadi nella tarda serata di giovedì. E’ stato operato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Un intervento che gli ha salvato la vita dopo i soccorsi da parte dei familiari e dei vicini di casa che sono accorsi dinanzi all’abitazione dell’operaio, da anni trasferitosi a Limbadi, sposato e con figli. Sul posto, nel quartiere di case popolari di via Monteverdi, è intervenuta un’ambulanza del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. I militari dell’Arma sono subito riusciti ad avere chiaro il quadro di quanto accaduto, ponendosi alla ricerca di un 67enne vicino di casa del romeno. La sparatoria sarebbe giunta al culmine di una lite per futili motivi legati a dissidi per ragioni di vicinato. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce, il 67enne si è barricato nella propria abitazione ed è stato poi convinto dagli stessi carabinieri a consegnarsi. Nei suoi confronti pendono le accuse di tentato omicidio – diversi i colpi di pistola sparati ad altezza d’uomo –, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico. Il fermato era già noto ai carabinieri in quanto nel marzo dello scorso anno si era reso protagonista di un’aggressione all’interno del Municipio nei confronti del sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri. Il 67enne non aveva gradito gli interventi di recupero di un parco giochi per i bambini nei pressi della sua abitazione. La posizione del fermato è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

