Non si hanno più notizie di un 54enne di Simbario, la Prefettura attiva le ricerche

L’Ufficio territoriale del Governo predispone la Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse nella provincia di Vibo Valentia

La Prefettura di Vibo Valentia, a seguito di comunicazione odierna giunta all’Ufficio territoriale del governo da parte della compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno, ha immediatamente attivato la Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse nella provincia di Vibo Valentia, con riferimento alla scomparsa del signor Basilio Romano, classe 1968, residente nel comune di Simbario. Vane sinora le ricerche dello scomparso. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari non vedendo rientrare in casa il proprio congiunto.