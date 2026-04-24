I militari della Radiomobile hanno fermato due cittadini georgiani durante un servizio di controllo. La merce rubata, per un valore di 1.200 euro, aveva ancora i dispositivi antitaccheggio. I prodotti sono stati restituiti ai negozi dove erano stati sottratti

Due persone denunciate e refurtiva recuperata per un valore di circa 1.200 euro. È il bilancio di un controllo eseguito dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, che ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia di due cittadini di nazionalità georgiana, ritenuti presunti autori dei reati di furto aggravato e ricettazione.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, i militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato i due soggetti mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura, procedendo poi alla perquisizione personale e veicolare.

Il controllo e la perquisizione

È stato proprio l’accertamento eseguito dai carabinieri a far emergere la presenza della merce all’interno del veicolo. I due, riferiscono i militari, sono stati trovati «in possesso di numerosi prodotti cosmetici e capi di abbigliamento, ancora provvisti dei dispositivi antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 1.200 euro».

Una circostanza che ha portato i carabinieri ad approfondire immediatamente la provenienza dei prodotti rinvenuti. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, la merce sarebbe stata sottratta poco prima da alcuni esercizi commerciali situati all’interno di un centro commerciale del Vibonese.

La merce restituita

Il materiale recuperato è stato quindi sequestrato e riconsegnato ai titolari degli esercizi commerciali interessati.

Al termine delle verifiche, per i due cittadini georgiani è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Le ipotesi di reato contestate sono furto aggravato e ricettazione, mentre la refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata restituita agli aventi diritto.