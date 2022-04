Mileto, tredici cagnolini abbandonati per strada nel giro di poche ore – Foto

In dodici sono stati salvati dai vigili urbani, mentre uno non è stato ritrovato. Al momento sono accuditi dal canile “Il mondo di Pluto” di Ricadi

Uno dei cuccioli abbandonati

Non si arresta nel Vibonese la triste piaga dell’abbandono di animali. Sul territorio comunale di Mileto, ad esempio, nel giro di poche ore sono stati addirittura tre i casi riscontrati dagli agenti di Polizia municipale, guidati dal comandante Renato Parrone. Ai dieci cagnolini abbandonati in un sol colpo nella giornata di ieri nella frazione Paravati, si aggiungono i tre cuccioli segnalati ai vigili urbani nella mattinata di oggi, uno nei pressi dello svincolo autostradale e due in località “Gurneda”, nelle vicinanze della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” sorta anni fa per volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo. In quest’ultimo caso, però, al momento del loro arrivo gli agenti di Polizia municipale hanno potuto soccorrere solo un cagnolino, visto che dell’altro si erano purtroppo perse le tracce. [Continua in basso]

In totale, dunque, sono ben tredici gli “amici più fedeli dall’uomo” crudelmente “mollati” per strada sul territorio comunale di Mileto. Una vera e propria piaga sociale che, come detto, interessa l’intero territorio provinciale, facendo purtroppo il paio con i tanti episodi di animali avvelenati senza nessuna pietà da persone prive di cuore. Per quanto riguarda i dodici cuccioli salvati dalla Polizia municipale, subito dopo è stata avviata la procedura che – una volta informati e investiti della questione i sanitari del Servizio veterinario dell’Asp – ha fatto sì che questi venissero affidati in custodia presso il canile “Il mondo di Pluto” di Santa Domenica di Ricadi, convenzionato con il Comune di Mileto. Per ricevere le cure necessarie, in attesa che, si spera, qualche famiglia o singola persona di animo buono li adotti e li accudisca amorevolmente.