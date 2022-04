Legge Cartabia nel Vibonese e dintorni: informazione incompleta. E il Pg Salvi ci dà ragione

Legge Cartabia e diritto di cronaca ostacolato. Non manca di far sentire i propri effetti anche nella nostra regione – ed in particolare nel Vibonese e nel Reggino – il decreto voluto dal ministro della Giustizia, la ciellina Marta Cartabia che, partendo dalla presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione, ha finito di fatto per “imbavagliare” la stampa e il diritto di cronaca (anche questo riconosciuto dalla Costituzione) grazie ad un’interpretazione, a nostro avviso del tutto errata, che a certe latitudini è stata data, e si continua a dare, alla legge stessa. [Continua in basso]

Gli antefatti ben precedenti alla Cartabia

Partiamo da alcuni antefatti. Ben prima dell’entrata in vigore della legge Cartabia – almeno un anno prima – improvvisamente nei comunicati stampa inviati dalle forze dell’ordine del Vibonese è scomparso ogni riferimento ai nomi degli arrestati di turno. Ha iniziato la polizia, a ruota sono seguiti i carabinieri. Da un giorno all’altro – e ripetiamo, comunicati stampa alla mano, oltre un anno e mezzo prima della Cartabia – si è prima passati in un primo tempo all’indicazione delle sole iniziali degli arrestati, poi all’eliminazione totale dei nomi. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei giornalisti (o meglio, non di tutti i giornalisti perché ad alcuni continua ad interessare solo il “copia ed incolla”, a prescindere dal contenuto dei comunicati stampa) è stato sempre risposto: “Così vuole la Procura”. Del tutto inutile si è rivelato il tentativo del sottoscritto di ribadire a polizia e carabinieri che le misure cautelari – quali che esse siano – sono fatti seri, attengono alle libertà personali e quindi sono fatti che interessano un’intera comunità perchè non è minimamente concepibile in uno Stato di diritto (tranne che non piacciano le dittature dei Paesi Sudamericani) che vengano inviati dalle forze di polizia comunicati stampa (che per i giornalisti costituiscono una fonte di notizia primaria) con notizie di arresti senza nomi. Semplicemente perché la notizia di un arresto senza nome diventa una non notizia e mortifica anche la professionalità dei giornalisti. E’ come se nel fare la cronaca di una partita di calcio, improvvisamente si vietasse al giornalista la possibilità di riferire i nomi dei marcatori, a differenza del risultato finale della partita. In verità va detto che sono stati molti i carabinieri ed i poliziotti – con i quali il sottoscritto ha avuto modo di confrontarsi in tutta la Calabria ed oltre – a trovarsi d’accordo nel dover fornire i nomi degli arrestati di turno nei comunicati stampa.



Altri – pochi per fortuna – sono stati invece di diversa opinione: dare il nome dell’arrestato non è importante – ci ha riferito qualcuno di loro –, l’importante è che sia stata portata a termine l’attività investigativa con l’esecuzione della misura cautelare. Inutile far notare che gli organi di informazione hanno un ruolo importantissimo nella divulgazione di notizie il più possibile complete e che, in ogni caso, i giornali (cartacei o on line che siano) e gli altri organi di informazione (radio e Tv) non sono dei “bollettini” ad uso e consumo della forza dell’ordine di turno o della Procura di turno. “Così vuole l’autorità giudiziaria”, ci è stato più volte ribadito. Abbiamo così provato insieme a qualche collega, che si occupa di nera e giudiziaria in Calabria, a chiedere spiegazioni a più di un magistrato inquirente sui motivi per i quali improvvisamente in provincia di Reggio Calabria e poi a Vibo Valentia, non venivano più forniti i nomi degli arrestati nei comunicati stampa (e questo, lo ripetiamo ancora una volta, ben prima della legge Cartabia). Sempre identica la risposta ottenuta da tutti i magistrati interpellati: “Se non ci sono minori coinvolti o reati a sfondo sessuale dove occorre tutelare l’identità delle vittime, il nome dell’arrestato si può e si deve comunicare”. Fatto sta che poi, puntualmente, il nome dell’arrestato di turno non veniva fornito nei comunicati stampa, specialmente nel Reggino e nel Vibonese. Forze dell’ordine che scaricavano la responsabilità della mancata comunicazione dei nomi degli arrestati sui Pm e Procure che scaricavano sulle forze di polizia. Tutto questo avveniva almeno un anno prima della legge Cartabia.

Per la Finanza c’è la privacy…

Un discorso a parte merita, invece, la Guardia di Finanza che, a differenza di polizia e carabinieri, nei propri comunicati stampa non ha mai fornito in tutta Italia (salvo rare eccezioni) né i nomi degli arrestati e né quelli delle aziende destinatarie dei provvedimenti di sequestro. Chi vi scrive ha provato a chiedere continue spiegazioni – in tempi non sospetti ed anni prima della Cartabia – ai più alti vertici delle Fiamme Gialle i motivi di tale loro forma di comunicazione (che diventa una non comunicazione). Questa la risposta: “C’è la normativa sulla privacy, non possiamo fornire i nomi degli arrestati e delle aziende coinvolte nei sequestri…”. Facile per il cronista far notare che la legge sulla privacy non c’entra assolutamente nulla, tanto che polizia e carabinieri fornivano regolarmente generalità complete degli arrestati ed anche le foto, ma dopo un’alzata di spalle la risposta della Gdf è stata la seguente: “Abbiamo una circolare interna che ci impedisce di fornire i nominativi degli arrestati…”!



Ancora più surreale la telefonata che il sottoscritto ha avuto nel maggio del 2018 con un capitano della Guardia di Finanza a proposito dell'invio di un comunicato stampa per un sequestro milionario di beni ad un imprenditore vibonese (naturalmente senza alcun riferimento a nomi o località). Notizia data dalla nostra testata sin dal novembre 2017 con tutti i particolari del caso ricavati dal decreto di sequestro. "Scusi, ma il riferimento al comunicato stampa odierno si riferisce per caso al sequestro avvenuto 6 mesi fa"? Ottenuta risposta affermativa, ho chiesto allora come mai la Guardia di Finanza avesse deciso di darne notizia con così tanto ritardo. Questa la risposta ottenuta: "Siccome l'imprenditore al quale abbiamo sequestrato i beni, un mese dopo il sequestro è deceduto, non volevamo speculare sulla morte". Bene. Anzi, male. Ho fatto a questo punto osservare che da allora sono passati cinque mesi e che comunque un sequestro milionario senza nomi era per noi – e per l'opinione pubblica – una non notizia. A tali osservazioni la risposta è stata la seguente: "Ma che importa il nome o che ne venga data notizia cinque mesi dopo la morte? L'importante è che l'attività della Guardia di Finanza ha permesso di far confluire nel patrimonio dello Stato beni per milioni di euro". Ci siamo limitati – dinanzi a simili affermazioni e ricordando in ogni caso che la nostra testata aveva già pubblicato per tempo la notizia senza aspettare alcun comunicato privo di nomi – a far osservare alla Finanza di non essere per nulla d'accordo con tale modalità di gestione della notizia. Ma niente è cambiato.