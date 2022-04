L’orco in famiglia: gli atroci abusi subiti da una bimba del Vibonese liberata dalla sua maestra

L’orco è un balordo incapace di contenere i suoi impulsi, raccontano le carte giudiziarie. «Ti taglio la testa», le diceva quando si rifiutava di soddisfare le sue agghiaccianti perversioni. La vittima, il Cristo di questa storia atroce, è la nipotina di soli dieci anni, costretta a subire, sin da quando ne aveva otto, abusi sessuali e violenze fisiche inenarrabili da un articolo di stampa, ma drammaticamente raccontate dal suo corpicino innocente e violato. L’angelo è una maestra, capace di cogliere il disagio della piccola, di conquistare il suo affetto, la sua fiducia, di farsi raccontare una desolante via crucis fermata alla vigilia della Santa Pasqua. [Continua in basso]

Deve stare in carcere

La denuncia viene resa dalla docente alla Squadra mobile di Vibo Valentia l’1 aprile. Gli agenti del questore Raffaele Gargiulo, coordinati dal procuratore capo Camillo Falvo e dal pm Maria Cecilia Rebecchi, chiudono un’indagine lampo, grazie all’indispensabile contributo di una psicologa della Polizia di Stato. Meno di due settimane bastano ai magistrati per richiedere la misura restrittiva a carico dell’indagato. L’ordinanza reca la firma del gip Francesca Del Vecchio, che riconosce la pregnanza degli elementi indiziari acquisiti dagli investigatori e le esigenze cautelari: l’orco non ha ancora compiuto settant’anni, quindi per la legge può starsene in galera affinché eviti di reiterare le sue condotte.

Le tane dell’orco

È un paese del Vibonese il calvario teatro di un caso sconvolgente, che per lungo tempo si è consumato in un silenzio sul quale Procura e Polizia di Stato, che mantengono il più stretto riserbo, continueranno ad indagare. Il nonno la picchiava, le strappava i capelli, la prendeva a pugni, la minacciava, la costringeva a subire continuamente atti sessuali tremendi, provocandole anche delle emorragie. Si recava a prenderla a scuola, la conduceva in luoghi isolati e qui dava soddisfazione alle sue voglie. Altre volte la tana dell’orco era una casa da lui costruita o un’auto abbandonata. Non frenava i suoi impulsi neppure in presenza delle sorelline più piccole della vittima o della madre. [Continua in basso]