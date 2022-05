Giovanni Melillo nuovo procuratore nazionale antimafia: ha la meglio su Nicola Gratteri

Nicola Gratteri non sarà il nuovo procuratore nazionale antimafia. Lo ha deciso il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dopo una lunga discussione che ha coinvolto diversi consiglieri laici e togati del “Parlamento delle Toghe”. Il successore di Federico Cafiero de Raho infatti è il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, uscito vincente al primo turno con 13 voti, rispetto ai 7 di Gratteri e ai 5 di Giovanni Russo. [Continua in basso]

Procura nazionale antimafia, gli interventi del primo turno

Il procuratore Nicola Gratteri

Nino Di Matteo ha aperto il dibattito: «Gratteri è il più idoneo a rilanciare l’attività della Dna. A Catanzaro sta affrontando temi delicati, come il processo “Rinascita Scott”. La Calabria di oggi è paragonabile alla Sicilia degli anni ‘80. È indiscutibile che Gratteri sia sovraesposto e particolarmente a rischio, si sono acquisite notizie circostanziate di possibili attentati nei suoi confronti. Evidentemente la criminalità organizzata ne percepisce la sua azione. Una scelta diversa suonerebbe come una bocciatura del dottor Gratteri ed agli occhi dei mafiosi risulterebbe come un’ennesima presa di distanza istituzionale da un magistrato così impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta. Non cadiamo in errori in cui il Csm è già incappato in passato». Nino Di Matteo, esponente di “Autonomia e Indipendenza”, fa parte della corrente associativa fondata da Piercamillo Davigo.

Il primo presidente Pietro Curzio è intervenuto dopo Di Matteo: «Dialogando con il procuratore generale prendiamo posizione con il voto per tre motivi: l’ufficio in questione si pone nell’ambito della Procura generale della Cassazione; secondo perché è un ufficio di dimensioni nazionali e terzo perché parliamo di un ufficio antimafia e antiterroristico. Deve esserci dunque una posizione nitida e ferma, che legittimi il nuovo procuratore nazionale antimafia. Per questi motivi, insieme al procuratore generale Giovanni Salvi abbiamo deciso di sostenere il candidato Giovanni Melillo, che ha i requisiti più adatti per ricoprire questo incarico». Rispetto a Gratteri «assume carattere dirimente la lunga esperienza di Melillo nella Dna, un’esperienza in un ufficio nazionale, che dà una prospettiva diversa rispetto a un ufficio distrettuale, anche se molto importante». Salvi, tuttavia, nella sua dichiarazione di voto ha elogiato tutti i candidati, ritenendo però che Melillo avesse maggiori titoli per succedere al procuratore Cafiero de Raho, essendosi occupato delle inchieste sulle stragi del 1993. «Il mio voto a Melillo è fortemente convinto» ha dichiarato Salvi. [Continua in basso]