Rinascita Scott: ecco il risarcimento dei danni e le provvisionali riconosciute agli enti pubblici

Dovranno risarcire i danni a tutte le costituite parti civili gli imputati di Rinascita Scott condannati in abbreviato dal gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris. Dalle motivazioni della sentenza meglio si comprende il ragionamento del giudice per arrivare a tale conclusione. Al risarcimento dei danni sono stati condannati tutti gli imputati – in solido fra loro – colpevoli del reato di associazione mafiosa o di reati aggravati dalle modalità e finalità mafiose. In particolare, è stato riconosciuto il risarcimento del danno alle costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’interno e Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico degli stessi imputati il pagamento di una provvisionale quantificata in euro 900.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge. [Continua in basso]

Risarcimento del danno anche in favore della costituita parte civile Regione Calabria, da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico degli stessi imputati il pagamento di una provvisionale quantificata in euro 750.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge. La Provincia di Vibo Valentia otiene invece una provvisionale di 200mila euro e spese legali per cinquemila euro e stesse cifre anche per il Comune di Vibo Valentia. Provvisionali di 150mila euro a testa, più 3.870,00 euro per spese legali, sono state riconosciute per i Comuni di Filandari e Filogaso. Stessa provvisionale – 150mila euro – ma con cinquemila euro per spese legali è stata riconosciuta per i Comuni di Ionadi, Limbadi, Maierato, Mileto, Tropea, Nicotera, Pizzo, Ricadi, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Zungri. I restanti danni andranno liquidati in sede civile. All’associazione antiracket e antiusura della Provincia di Vibo riconosciuta una provvisionale di 30mila euro , più 3.870,00 euro per spese legali.

Nel motivare tale decisione, il gup Claudio Paris in sentenza spiega che “chi è vittima di un reato aggravato dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa ha diritto a rivalersi su tutti gli appartenenti alla medesima associazione, appunto perché nel suo (loro) interesse è stato commesso quel determinato reato”.

Fatta tale premessa, il giudice fa osservare che per gli enti territoriali (i Comuni) “le relative domande non possono che accogliersi con condanne generiche, atteso che pur nell’assoluta certezza della sussistenza del danno, si è nell’impossibilità di determinare con precisione, in questa sede, l’integralità del danno subito dagli enti costituitisi in giudizio; è tuttavia senz’altro possibile accogliere le richieste provvisionali”. [Continua in basso]