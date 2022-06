Rinascita Scott: l’alleanza fra i Bonavota ed i Bellocco nelle rivelazioni di Vincenzo Albanese

Pasquale Bonavota

Si sofferma con dovizia di particolari anche sul clan Bonavota di Sant’Onofrio, il collaboratore di giustizia di Rosarno Vincenzo Albanese, 45 anni, i cui verbali sono stati versati nel maxiprocesso Rinascita Scott. Organico al clan Bellocco, Albanese ha spiegato: «In relazione alla cosca Bonavota di Sant’Onofrio posso riferire che per mio suocero Rocco Bellocco era la famiglia di ‘ndrangheta di riferimento nel Vibonese, insieme alla cosca Anello di Filadelfia di cui pure i Bonavota erano alleati; i Bellocco e queste due famiglie, invece, non legavano tanto con i Mancuso di Limbadi. E’ stato mio suocero Rocco Bellocco a raccontarmi il ruolo criminale avuto da Vincenzo Bonavota nel Vibonese aggiungendo che è stato colui che ha iniziato la faida che ha portato in seguito alla Strage dell’Epifania. Mio zio Umberto Bellocco – al quale tutti i Bonavota erano letteralmente “devoti” – ha concesso una importante dote di ‘ndrangheta a Vincenzo Bonavota. Sempre mio suocero – ha aggiunto Vincenzo Albaese – mi presentò gli esponenti della cosca Bonavota e mi disse anche che a Maierato, Sant’Onofiio e Pizzo erano la cosca di ‘ndrangheta di riferimento. Sempre mio suocero mi disse che i Bonavota erano riconosciuti al Crimine di “Polsi” e quindi potevano essere in grado di aprire nuovi locali di ‘ndrangheta. Si tratta di una cosca potentissima che si occupava anche di curare la latitanza di esponenti di vertice della ‘ndrangheta della Piana.

Domenico Bonavota

Ho conosciuto personalmente – prosegue Albanese – i fratelli Pasquale Bonavota – che in un primo periodo era a capo del clan e con cui ho poi gestito dei traffici di droga tra il ’99 e i primi anni 2000 -, Nicola, Domenico e Salvatore Bonavota che spesso incontravo all’interno del bar presente nella piazza di Sant’Onofiio di loro proprietà e gestito da Nicola o nei pressi di una pizzeria ubicata vicino allo svincolo dell’autostrada luogo quest’ultimo dove mi venne consegnata anche una pistola. E’ stato un tale Giulio Castagna – ha dichiarato Albanese – a consegnarmi una pistola calibro 38 a tamburo che dovevo consegnare a mio suocero. Naturalmente i fratelli Bonavota mi vennero presentati da mio suocero come uomini d’onore appartenenti dunque alla ‘ndrangheta. Tra i soggetti organici alla cosca Bonavota vi era anche un tale Angelo – che insieme a Salvatore Bonavota era colui che ci portava le “imbasciate” per conto dei Bonavota -, che saprei riconoscere in foto, soggetto collegato anche a Damiano Vallelunga – e Francesco Fortuna che dai Bonavota veniva considerato come un fratello, nel senso che, per come ci dissero, parlare con lui era come parlare con i Bonavota stessi. Con Francesco Fortuna ho avuto modo di fare da intermediario per la vendita di cocaina con i fratelli Brandimarte. Tale episodio avvenne circa nell’anno 2005. Altro soggetto organico alla famiglia Bonavota – ha ricordato il collaboratore – era quello che veniva chiamato “U Conte” che se non erro abitava a Vibo al quale ho ceduto della cocaina. Si era presentato per conto dei cugini Bonavota al distributore della benzina, all’epoca nostro “quartier generale”, ed altro soggetto che se non erro si chiama Salvatore Battaglia che aveva un tatuaggio sulla mano.

Domenico Cugliari

Altro elemento di vertice della cosca Bonavota è Domenico Cugliari, questo era considerato la mente della cosca. Sono stati i fratelli Bonavota a dirmi che Domenico Cugliari aveva un ruolo di primo piano all’interno della cosca e tale circostanza mi venne confermata anche da Mario De Rito e da suo cognato Piero Castagna, nonché da Andrea Mantella». Giulio Castagna, Piero Castagna, Salvatore Battaglia, U Conte, non figurano fra gli imputati di Rinascita Scott.