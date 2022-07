Rinascita Scott: il narcotraffico dal Vibonese alla Toscana nel patto tra ‘ndrangheta e mafia albanese

Valerio Navarra

Il narcotraffico al centro della testimonianza del colonnello Michele De Rosa nel maxiprocesso Rinascita Scott. In servizio al comando generale dell’Arma dei carabinieri di Roma, in precedenza alla guida del Nucleo Investigativo di Firenze. “Iniziamo ad indagare nell’aprile-maggio 2018 e concludiamo con un’informativa del 25 febbraio 2019. L’indagine nasce attorno alla figura di Valerio Navarra, 29 anni, di Pernocari di Rombiolo che si era trasferito a Montecatini e gestiva una pizzeria intestata alla moglie Maria Concetta Grillo. Su Navarra erano emersi elementi che lo davano al centro del traffico di stupefacenti con una persona di Mileto legata a Giuseppe Accorinti di Zungri. Navarra si era trasferito in un territorio come quello toscano per sottrarsi alla pressione investigativa esercitata dagli organi investigativi calabresi – ha spiegato De Rosa – abbiamo ricostruito i rapporti di Navarra con dei narcotrafficanti albanesi dell’area fiorentina, in particolare con Lazaj Robert, che faceva l’intermediario presso fornitori di marijuana, arrivando ad effettuare varie spedizioni di marijuana in Calabria, una delle quali è stata oggetto di sequestro nel gennaio del 2019. Navarra veniva considerato anche dal Lazaj Robert e dagli stessi albanesi come un appartenente alla ‘ndrangheta, tanto che Lazaj è stato intercettato mentre parla con Navarra di equilibri di potere tra ‘ndrangheta e mafia albanese, spiegando che oggi la mafia albanese sono pari alla ‘ndrangheta e che in Olanda sono più potenti gli albanesi. Parlando di debiti di stupefacenti, Lazaj spiegava poi che in Calabria in mancanza di pagamenti uccidevano tutta la famiglia e non solo il diretto interessato come a Firenze. [Continua in basso]

Pantaleo Maurizio Garisto

Registriamo anche una conversazione in cui Michele Pappa di Rombiolo chiede a Valerio Navarra un’intercessione con Giuseppe Accorinti il 19 agosto 2018 quando Navarra accompagna Pappa a Zungri dove trova ad attenderli Pietro Accorinti. In altra conversazione, invece, Lazaj informa Navarra che durante la notte ignoti hanno fatto esplodere un ordigno davanti alla porta di ingresso della propria casa in Albania e ritiene che questo atto intimidatorio sia connesso ad un debito che i calabresi hanno con gli albanesi per il mancato pagamento di una fornitura di marijuana.

Il 17 agosto 2018, poi, Valerio Navarra si trova a Filandari all’interno dell’abitazione di Cichello Domenico e dalle attività intercettive emerge come alle dieci di sera Navarra monta a bordo della propria macchina sottoposta ad intercettazione, e si mette a forte velocità all’inseguimento di un’autovettura, dopodiché, tornato presso l’abitazione di Cichello, Navarra fa salire a bordo un soggetto non identificato e anche un secondo uomo al quale Navarra si rivolge con in nome di Leo, che viene poi identificato in Garisto Pantaleone Maurizio, nato a Carate Brianza il 21.11.1982. Navarra si mette quindi nuovamente alla ricerca di una Golf grigia ritenuta sospetta e non nascondono di temere che si possa trattare di un agguato diretto nei loro confronti e nel corso dell’inseguimento con quest’autovettura Garisto invita Navarra che è alla guida a tenersi comunque a distanza dall’auto inseguita per evitare di poter essere attinti da colpi d’arma da fuoco”. Successivamente, anche Giuseppe Navarra, fratello di Valerio, si trasferisce a Montecatini, raccomandandogli di buttare tutti i vecchi telefonini per timore di essere intercettati.