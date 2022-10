Maltrattamenti in famiglia, revocata misura di prevenzione a sorvegliato speciale di Rombiolo

Decisione della Corte d’Appello di Catanzaro in accoglimento delle argomentazioni del difensore

La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame proposto dall’avvocato Stefania Sesto difensore di fiducia di N.G. di Rombiolo, indagato per maltrattamenti in famiglia – a piede libero e senza divieto di avvicinamento alla persona offesa – ha revocato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro con cui era stata applicata la misura della sorveglianza speciale, stante il difetto assoluto di attualità della pericolosità sociale. La Corte ha quindi accolto la tesi della difesa revocando la misura di prevenzione.