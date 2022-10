Droga: la polizia sequestra marijuana e cocaina e segnala sette persone – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Controlli della polizia per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel Vibonese. In particolare, la Squadra Mobile di Vibo Valentia, in collaborazione con la Squadra Anticrimine del Posto fisso di Tropea e dell’unità cinofila, ha identificato sette persone che sono state segnalate per detenzione di stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Molteplici dosi di droga, detenute per uso personale, sono state quindi sequestrate e si è proceduto al ritiro di due patenti di guida.

