Gestione incontrollata di rifiuti: sequestrato sfasciacarrozze a Soriano – Video

Attività della polizia nel Vibonese: sequestrato uno sfasciacarrozze e denunciata una persona alla Procura di Vibo. Durante servizi predisposti, nel corso dell’ultimo weekend, dalle pattuglie impiegate in servizio volante sono state identificate 307 persone e controllati 132 veicoli. In particolare, a seguito di mirati servizi nell’area delle Serre vibonesi, la Squadra Mobile di Vibo Valentia unitamente a personale del Commissariato di Serra San Bruno e della Sezione di polizia giudiziaria della Polizia stradale di Vibo Valentia, ha controllato anche uno sfasciacarrozze a Soriano Calabro, rilevando gravi irregolarità nella gestione di rifiuti. L’attività svolta ha portato non solo alla denuncia del proprietario per gestione non autorizzata dei rifiuti, ma anche al sequestro della struttura stessa.

