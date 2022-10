Tragico incidente in Lombardia: perde la vita un giovane di Reggio Calabria

Un giovane calabrese ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in Lombardia. L’impatto si è verificato alle ore 7:30 sulla ex strada provinciale che collega Spino d’Adda a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. In pieno rettilineo, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Daewoo Matiz e una Renault: il frontale è costato la vita a Francesco Campolo, 25enne originario di Reggio Calabria e residente nel Milanese che da un mese lavorava come bidello alla scuola media di Spino. Ferita, ma non in modo grave, la 51enne che era a bordo dell’altra macchina. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto 118, vigili del fuoco ed elisoccorso. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale di Crema.