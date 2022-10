Ubriaco semina il panico nella frazione Longobardi e si schianta con l’auto

Si è conclusa contro un’altra auto in sosta sulla pubblica via, la folle corsa che ieri sera ha visto per protagonista a Longobardi, frazione di Vibo Valentia, un automobilista risultato aver assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. Sbandando con l’auto che stava conducendo, è andato prima ad urtare contro i muri di diverse abitazioni – lungo la via principale che attraversa il paese – per poi investire contro altra auto con all’interno due persone. La “folle” corsa – che fortunatamente non ha provocato morti o feriti, ma solo tanto spavento – è terminata quando l’automobilista, avendo perso il controllo della vettura è andato a schiantarsi contro un’automobile parcheggiata al bordo della carreggiata. Sul posto per i rilievi, l’identificazione dell’automobilista, il ritiro della patente e la “conta” dei danni sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante di Vibo Valentia impegnati a ricostruire nel dettaglio l’accaduto.