Sparatoria a Catanzaro, tre persone ferite

di Luana Costa

Una sparatoria è avvenuta questo pomeriggio a Catanzaro. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta di persone residenti in Traversa Isonzo. Sono stati attinti da colpi d’arma da fuoco e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra mobile e delle squadre volanti che stanno eseguendo gli accertamenti in zona volti all’individuazione del responsabile, di cui ancora non si conosce l’identità. La sparatoria è avvenuta in uno dei quartieri a sud di Catanzaro dove insistono le comunità rom, e zona questa mattina già sotto shock per il rogo che ha causato la morte di tre dei quattro componenti di un nucleo familiare. Le indagini sono affidate alla squadra mobile e alle volanti per individuare l’autore dell’agguato.