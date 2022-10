In fiamme deposito di frutta a Vibo, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

In fiamme nella zona industriale di Vibo Valentia di località Aereporto un deposito di frutta. Per cause ancora in corso di accertamento, il fuoco ha interessato il piazzale esterno del deposito, probabilmente alcune pedane in legno. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco del locale comando provinciale con due mezzi, nonchè i carabinieri per stabilire eventuali responsabilità e per i rilievi del caso. I danni sono acnora in corso di quantificazione.