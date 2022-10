Morti sul lavoro in Calabria: la regione finisce in zona rossa. Il dato nel Vibonese

Sulla base dell’incidenza degli infortuni mortali, l’Osservatorio elabora mensilmente la zonizzazione del rischio di morte per i lavoratori del nostro Paese che viene così descritto – alla stregua della pandemia – dividendo l’Italia a colori. A finire in zona rossa alla fine dei primi nove mesi del 2022, con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 25,5 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Calabria e Umbria.

In zona arancione: Basilicata, Sicilia, Puglia, Molise, Campania, Toscana, Marche e Piemonte. In zona gialla, cioè sotto la media nazionale: Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo e Sardegna. In zona bianca, ossia la zona in cui l’incidenza delle morti sul lavoro è la più bassa: Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Morti sul lavoro, i numeri assoluti

A guidare la classifica del maggior numero di vittime in occasione di lavoro è, inevitabilmente a livello statistico, la regione con la più alta popolazione lavorativa d’Italia, cioè la Lombardia (93) che, per contro, presenta un’incidenza di infortuni mortali al di sotto della media nazionale, collocandosi così in “zona gialla”. Seguono: Lazio (53), Veneto (52), Campania e Piemonte (46), Emilia Romagna (44), Toscana (43), Sicilia (41), Puglia (37), Trentino Alto Adige (25), Calabria (18), Marche (17), Umbria (12), Sardegna (11), Abruzzo (10), Liguria (9), Valle D’Aosta e Basilicata (6), Molise (3) e Friuli Venezia Giulia (2). Nei primi nove mesi del 2022 il settore Costruzioni fa registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 92. Seguono: Trasporti e Magazzinaggio (85) e Attività manifatturiere (62).

Morti sul lavoro, l’indice di incidenza nelle provincie calabresi

Per la provincia di Cosenza, la più grande della Calabria, vale il discorso fatto per la Lombardia e le altre regioni: ha i numeri assoluti più alti di morti sul lavoro (9) rispetto alle altre quattro province. Tuttavia, circoscrivendo il campo dal Pollino allo Stretto non vanta il triste primato regionale per l’incidenza degli infortuni mortali, rispetto al valore di incidenza media nazionale, cioè il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati. Crotone ha un indice di 48,5 nonostante conti 2 decessi (11° posto nazionale), mentre Cosenza (14° posto) si attesta a 46,4. È in zona arancione Catanzaro (41° posto) con 28,4 e 3 morti, mentre si trova in zona gialla Vibo Valentia (51° posto) con 25,0 e 1 decesso. Medesimo colore per Reggio Calabbria (60° posto) con 21,5 e 3 morti.