Revoca della scorta a Pino Masciari: senatori del Pd interrogano il ministro

I senatori del Pd Andrea Giorgis, Anna Rossomando e Enrico Borghi hanno presentato una interrogazione al Ministro dell’Interno per chiedere «perché il prefetto di Torino abbia avviato il procedimento di revoca della tutela all’imprenditore Giuseppe Masciari (testimone di giustizia di Serra San Bruno, ndr) e alla sua famiglia». Stessa interrogazione, a prima firma Mauro Berruto, è stata depositata alla Camera. Lo riferisce il Pd in una nota.



«Nel testo, dopo aver ricordato la vicenda di Giuseppe Masciari, imprenditore edile che svolgeva la sua attività prevalentemente in Calabria, in diverse occasioni minacciato dalla mafia, e per questo inserito con la famiglia nel programma speciale di Protezione e trasferito in località protetta, e osservato come le denunce di Masciari abbiano consentito di contrastare con efficacia il sistema ‘ndraghetistico», si sottolinea che «la decisione di revocare il dispositivo tutorio lascerebbe, quindi, l’imprenditore e la sua famiglia privi della tutela necessaria a contrastare qualunque pericolo per la loro incolumità fisica». Per questo si chiede di sapere «se il ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e in caso di risposta affermativa quali siano le ragioni che hanno portato alla revoca del dispositivo tutorio disposto nei confronti di Giuseppe Masciari e dei suoi familiari; se il ministro in indirizzo, inoltre, non ritenga altresì di verificare con le autorità preposte al procedimento di concessione e revoca della tutela, in particolare l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis), l’opportunità di convocare e sentire il destinatario del provvedimento di revoca».

