Tenta il suicidio nel carcere di Vibo Valentia: detenuto in condizioni disperate

di Antonio Alizzi



È in condizioni disperate all’ospedale di Vibo Valentia, dove si trova ricoverato dopo aver tentato il suicidio nella casa circondariale in cui era ristretto. Si tratta di un detenuto originario di Cerisano, comune delle Serre cosentine. Lo comunica al nostro network il suo avvocato Gianluca Garritano del foro di Cosenza. Secondo quanto si apprende, il detenuto G. P, 55 anni, stava scontando un cumulo di pena per i reati di tentata rapina e furto. Già una settimana fa avrebbe tentato di togliersi la vita, tagliandosi le vene. L’uomo, infine, stava presentando un’istanza al tribunale di Sorveglianza per ottenere gli arresti domiciliari. Ora sta lottando tra la vita e la morte.