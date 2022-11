Esplosione a Catanzaro, due feriti di cui uno grave – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Due persone sono rimaste ferite – una in maniera grave – nel pomeriggio a Catanzaro a causa di uno scoppio avvenuto per cause in fase d’accertamento in via Galeazzo di Tarzia, nel quartiere Sant’Antonio di Catanzaro, sotto il viadotto della tangenziale ovest cittadina. L’esplosione si è verificata alle ore 16.30. I due, a causa delle ferite riportate alle gambe, sono stati affidati al personale sanitario del 118 e trasferiti nel vicino ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata, e i carabinieri per le indagini. Al momento si esclude l’esplosione di una bombola di Gpl poiché sul posto non sono stati rinvenuti frammenti metallici.